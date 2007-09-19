Основні принципи грошово-кредитної політики завтра будуть підписані

Основні принципи грошово-кредитної політики вже розроблені і завтра будуть підписані. Про це кореспондентові УНІАН заявив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

Він відзначив, що на засіданні Ради НБУ (11 вересня) документ було прийнято за основу з внесенням деяких редакційних правок.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня на засідання Ради НБУ було винесено питання затвердження Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік. На прес-конференції голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО заявив, що у членів Ради виникли питання з приводу того, що прогнозні макроекономічні показники, на яких було розраховано урядом бюджет-2008, а саме показники ВВП, є заниженими. У зв`язку з цим для з`ясування ситуації на засідання Ради НБУ 12 вересня було запрошено першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА.

12 вересня прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО кореспонденту УНІАН повідомив, що цього дня М.АЗАРОВ не зміг взяти участь у засіданні Ради Національного банку України. В апараті Ради НБУ повідомили, що 12 вересня продовження засідання не відбулося.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Національний банк України», Рада НБУ до 15 вересня розробляє Основні принципи грошово-кредитної політики і вносить їх до Верховної Ради для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних принципів грошово-кредитної політики.