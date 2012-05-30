Україна «ризиковано» почала реструктуризацію боргу перед ВТБ

Як пише Коммерсант, розміщення доларових облігацій внутрішньої держпозики на вчорашньому аукціоні стало першою частиною цього обміну. Запропонована прибутковість за новими паперами - 9,3-9,45% - набагато вища ставки за діючим кредитом, проте краща за можливу ставку розміщення Україною євробондів.

Вчора Міністерство фінансів провело найбільш успішний в поточному році аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). До держбюджету було залучено 4,32 млрд грн, при цьому практично весь попит був забезпечений паперами з валютної прив'язкою - їх розмістили на суму $ 535,17 млн.

При цьому учасники фінансового ринку пояснюють: валютні папери були викуплені ВТБ в якості реструктуризації кредиту VTB Capital на суму $ 2 млрд. Як повідомлялося раніше, минулого тижня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко повідомив подробиці схеми погашення Україною цього кредиту.

Примітно, що раніше пан Порошенко казав, що папери будуть розміщені "за процентною ставкою, яка істотно нижче за поточні ринкові котирування". При цьому в ході вчорашнього аукціону однорічні (на суму $ 235,1 млн) і дворічні (на $ 150 млн) валютні папери розміщувалися з дохідністю 9,3% річних, а трирічні (на $ 149,9 млн) - 9,45%. Таким чином, прибутковість розміщених вчора валютних ОВДП виявилася навіть вищою за ставку попередніх розміщень. Так, 22 травня Мінфін розміщував дворічні доларові ОВДП під 9,2%. В свою чергу ця прибутковість істотно вище за ставку діючого кредиту ВТБ - 6,7% річних.

Втім, вийшовши на зовнішні ринки капіталу, уряд навряд чи зміг би розмістити євробонди з аналогічною прибутковістю.

Втім, деяку стурбованість фінансистів викликає той факт, що майже половина розміщених вчора валютних паперів припала на однорічні ОВДП, так як в наступному році Україну чекають дуже великі виплати перед МВФ - $ 5 млрд.

"Безумовно, перепакетування такої великої частини кредиту в однорічні папери - це ризик" - стверджує директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.