НСЖУ обіцяє захистити журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Наливайко, який побував з робочою поїздкою на Рівненщині, сказав під час наради з представниками місцевої влади та керівниками ЗМІ.

«На сьогодні створено робочу групу при НСЖУ, яка вивчає законодавство про роздержавлення ЗМІ. Для нас важливо, щоб колективи редакцій були захищеними», - зазначив О.Наливайко.

Керівники місцевої влади переконані, що роздержавлення ЗМІ неминуче, однак радять творчим колективам вчитися боротися за слухачів і читачів якісними матеріалами та глибиною порушуваними ними суспільних проблем.

На цьому, зокрема, наголосив перший заступник голови облради Михайло Кривко: «Якщо в області майже 500 тисяч квартир і дворів, а загальна передплата на видання – лише 70 тисяч, то на кого ми впливаємо? Сказати, що влада погана, може кожен. Тільки є проблеми, які треба піднімати, сказати, що ось, ви цього не побачили, і запропонувати шляхи вирішення… Немає таких статей!»

Резонансу на нараді додав лист обласної організації НСЖУ про факти утисків на працівників місцевих видань у Кузнецовську, Здолбунівському та Радивілівському районах. Але в процесі його обговорення виявилося, що більшість з цих конфліктів уже залагоджено.

О.Наливайко з цього приводу порадив журналістам, у разі необхідності звертатися за допомогою до спілки, юристи якої вже незабаром зможуть виїжджати на місця, а також брати участь у судових засіданнях.