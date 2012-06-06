Студенти готові заступитися за викладача, арештованого за вибухи у Дніпрі

Жоден викладач не поставив під сумнів причетність їх заарештованого колеги Віктора Сукачова до організації низки вибухів у Дніпропетровську, натомість у студентів знайшлися схвальні відгуки про їхнього викладача. Про це повідомляє ТСН.

За словами завідувача кафедри політології Олега Тупиці, зі старшим викладачем Сукачовим ніхто особливо і не товаришував, хоча особливих претензій щодо виконання профобов`язків до одного зі звинувачених у терактах не має.

"Самооцінка була завищена у нього. Виходячи з цього, він міг безальтернативно відповідати на якісь питання, не визнавав чиюсь іншу думку", - розповів Тупиця.

За 11 років після випуску з цього ж університету Віктор Сукачов повернувся до альма-матер вже викладачем.У листопаді минулого року він виграв конкурс на вакантну посаду. На той час він вже був кандидатом політичних наук та захистив дисертацію на тему Політична довіра як складова суспільства.

"З колегами виявив зверхність, нетовариську поведінку. Не завжди відповідав на привітання. Негативно оцінював інтелектуальний рівень студентів", - дав характеристику підлеглому ректор Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара Микола Поляков.

А от у студентів Сукачова поганих слів про викладача не знайшлося. Молодь досі ставить під сумнів правильність його затримання. Вони вважають, що в історії з його затриманням багато незрозумілого.

Студенти повідомили, що готові навіть заступитися за викладача - якщо слідство вдаватиметься до очевидних маніпуляцій. Тоді молодь збиратиме підписи за Віктора Сукачова. Єдині, хто досі уникає спілкування із пресою - це його родичі.