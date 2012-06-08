Львів'ян закликають вивісити прапори з вікон

Мета флеш-мобу - закликати львів’ян вивішувати із вікон своїх помешкань та робочих місць українські прапори на підтримку збірної України, повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

«Сьогодні 45 прапорів були вивішені і цим флеш-мобом ми закликаємо українців у всіх містах, не лише приймаючих, вивісити українські прапори під час Євро-2012.

Велике прохання до всіх - вивісьте прапор у себе вдома з вікна, на роботі, всюди, де б ви не перебували! Усе повинно бути у синьо-жовтих прапорах.

Будьмо солідарними з тими, хто захищає честь держави на футбольному полі!

Якщо кожен із нас долучиться і кожен вивісить синьо-жовтий прапор, кожен продемонструє свою позицію, тоді, повірте, ми зробимо це свято приємним. Не лише для нас з вами, а й для тих туристів, які до нас приїхали.

Прапор на балконі міського голови висітиме протягом всього чемпіонату Євро, як і повинно бути у кожного українця вдома і на роботі», - розповів УНІАН волонтер Львівського центру волонтерства Євро-2012 Михайло Галущак.

Організатори акції закликали усіх українців долучитися до ініціативи, і протягом червня розмістити український прапор на вікні чи балконі, вдома чи в офісі.