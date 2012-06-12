Каськів: LNG-термінал - питання політичного і економічного виживання України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів на брифінгу в рамках презентації «Формування інвестиційного іміджу України: перші підсумки діяльності InvestUkraine».«Оскільки це стратегічний об'єкт для України, і тут питання скоріше не економіки, а питання фактично виживання України політично й економічно, то тут держава залишиться учасником цього проекту, і ми налаштовані на те, щоб зберегти блокуючий пакет за державою 25%+1 акція, і зараз у цьому напрямі рухаємося», - сказав В.Каськів.

При цьому він наголосив, що за іншими проектами, які реалізовує Держагентство, вони орієнтовані на повну передачу приватному інвесторові.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

У березні В.Каськів повідомив, що вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого ввійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій і т. ін.).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься і танкерами морем доставлятиметься до Румунії і далі до Західної Європи).