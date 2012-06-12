Долар і євро на міжбанку ростуть
15:50, 12 червня 2012Суспільство
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На міжбанку на час закриття котирування досягли максимуму - 8,1150/8,1350 грн/дол., ціни на євро — 10,1465/10,1755 грн/євро
|Євро і долар досягли максимуму
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2450/1,2530.
Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1250/10,1380, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,1335/10,1430. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,1465/10,1755.
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