УкрФА просить розпочати розслідування імпорту феросилікомарганцю

Як зазначається у листі УкрФА, текст якого передано УНІАН, зростання імпорту феросилікомарганцю до України в 2011 році порівняно з 2010 роком становило 144%. Через це національні виробники феросилікомарганцю були змушені (у 2011 році порівняно з 2010 роком) зменшити обсяги виробництва даного сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році порівняно з 2010 роком частка національного виробника у споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. При цьому залишки готової продукції зросли на 70%.

УкрФА звертає увагу на те, що до теперішнього часу відповідні органи державної влади ухилялися від захисту національних виробників феросплавів, прикриваючись захистом споживачів феросплавів – металургійних підприємств, які обіймають монопольне становище у плані споживання феросплавної продукції. При цьому ігнорувався той факт, що у собівартості металургійної продукції питома вага витрат на феросплави становить близько 1%, і ціна сплавів об'єктивно не може чинити якийсь помітний негативний вплив на економічний стан метпідприємств.

Особливу увагу УкрФА приділяє тому факту, що українські виробники феросплавів є містоутворюючими підприємствами для великих населених пунктів. Отже, держава не повинна ухилятися від участі у розв’язанні соціально-економічних проблем ряду регіонів країни, наголошується у листі.

З метою збереження вітчизняної феросплавної галузі, робочих місць у ній, для забезпечення стабільності надходжень податків до державного і місцевих бюджетів, Українська асоціація виробників феросплавів просить Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту до України», розпочати розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю до України.

Як повідомлялося, голова МКМТ – міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.