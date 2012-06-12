Двоє обвинувачених у смерті Оксани Макар частково визнали свою провину

Двоє з трьох обвинувачених у справі про вбивство Оксани Макар частково визнали свою провину.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході слухання, яке проходило у відкритому режимі в Центральному райсуді Миколаєва, обвинувачені Євген Краснощок і Максим Присяжнюк частково визнали свою провину. Артем Погосян свою провину не визнає.

B обвинувальному висновку, який було зачитано в залі суду, йдеться, що «всі троє обвинувачених, розуміючи безповоротність ситуації, коли в Оксани на шиї вже були сліди задушення й на тілі видно побої, бажаючи приховати сліди злочину, почали переслідувати мету вбивства шляхом спалювання тіла, що у результаті не дозволить ідентифікувати тіло. Згідно з висновком і свідченнями підсудних, перенести дівчину в підвал недобудованої будівлі запропонував Максим Пpиcяжнюк, яки недавно працював в управлінні культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради».

Адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької - Віктор Василюк висловив журналістам думку, що обвинувачені не розкаюються в скоєному.

«Вони поводяться спокійно, - сказав В.Василюк. - Чесно кажучи, виходячи з їхньої поведінки, я не бачу там ніякого розкаяння, тому що вони не розкаялися. Вони скоїли злочин, але намагаються захищатися всіма методами, які можливі. Це їхня позиція».

За його словами, «в матеріалах справи зафіксовано: коли відразу після затримання відпустили двох учасників подій, вони не побігли до Оксани в лікарню поцікавитися, як її здоров'я, як вона почувається, чи потрібні їй якісь ліки. Вони зустрічалися один із одним і обговорювали, як їм уникнути покарання. Це така їхня поведінка. І на сьогоднішній день вона не змінилася. На жаль».

У свою чергу Т.Суровицька додала: «У них очі порожні. Вони навіть не усвідомлюють, що вони скоїли. А якщо й усвідомлюють, то не хочуть говорити».

Т.Суровицька зазначила, що родичі обвинувачених до сьогоднішнього дня ніяк не намагалися перед нею вибачитися. «І навіть за смерть дочки пробачення не попросили», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити її живцем. На кинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла у Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa ухвалила рішення вести слухання в закритому режимі.

Трьом обвинуваченим Є.Kpacнoщоку, A.Пoгocяну і M.Пpиcяжнюку інкримінується скоєння злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також інкримінується ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

Сьогодні, 12 червня, Центральний райсуд Миколаєва у закритому режимі почав слухання по суті справи щодо вбивць О.Макар.

Пізніше суд частково задовольнив вимогу адвокатів і прокурорів про відкритий судовий процес.