У Макіївці горить лакофарбовий завод
16:00, 13 червня 2012Суспільство
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У Макіївці Донецької області триває ліквідація пожежі на території підприємства з виробництва лакофарбової продукції.
|До центру МНС повідомлення про пожежу надійшло о 12.30
На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.
Як з`ясувалося, на території лакофарбового заводу «Омега» стався спалах розчинника, який витікає з місткості.
Зараз на місці події працюють 10 автоцистерн.
Жертв і потерпілих немає.
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