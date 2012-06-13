У Макіївці горить лакофарбовий завод

16:00, 13 червня 2012
Суспільство
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У Макіївці Донецької області триває ліквідація пожежі на території підприємства з виробництва лакофарбової продукції.

 

МНС України
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України Донецької області, сьогодні о 12.30 до оперативно-координаційного центру МНС надійшло повідомлення про пожежу в Червоногвардійському районі Макіївки.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Як з`ясувалося, на території лакофарбового заводу «Омега» стався спалах розчинника, який витікає з місткості.

Зараз на місці події працюють 10 автоцистерн.

Жертв і потерпілих немає.

 

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