На Миколаївському заводі вкрали більше тисячі мостів для БТР
12:11, 16 червня 2012Суспільство
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Посадовці ДП «Миколаївський ремонтно-механічний завод» у 2008-2010 роках вкрали 1044 одиниці ведучих мостів для БТР на суму понад 689 тис. грн.
Працівники заводу викрали тисячу мостів за 4 роки. Фото з мережі Вконтакте
Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону.
Недостачу державного майна у великих розмірах було встановлено під час ревізії, проведеної у травні нинішнього року Держфінінспекцією в Миколаївській області. Перевірялося майно Міністерства оборони України, яке перебувало на відповідальному зберіганні на ДП «МРМЗ».
На основі матеріалів ревізії за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
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