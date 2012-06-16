На Миколаївському заводі вкрали більше тисячі мостів для БТР

Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону.

Недостачу державного майна у великих розмірах було встановлено під час ревізії, проведеної у травні нинішнього року Держфінінспекцією в Миколаївській області. Перевірялося майно Міністерства оборони України, яке перебувало на відповідальному зберіганні на ДП «МРМЗ».

На основі матеріалів ревізії за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.