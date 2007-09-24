У Макіївці 20 малюків госпіталізували з гострою кишковою інфекцією

У Макіївці Донецької області 20 дітей віком від 2 до 6 років госпіталізовані через гостру кишкову інфекцію.

Як повідомили УНІАН в Обласній санітарно-епідеміологічній службі, різке погіршення здоров`я 20 дітей було зареєстроване в дитячому комбінаті №127 в Червоногвардійському районі міста 21 вересня. У дітей піднялася температура, у частини дітей - до 38-39 градусів, була блювота, у деяких - гіперемія слизистої оболонки носоглотки.

Хворі малюки були госпіталізовані в інфекційне відділення міського територіального педіатричного об`єднання Макіївки з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція». Захворювання у 17 дітей проходить в легкій формі, у трьох дітей - середньої важкості. Хворі одержують необхідний лікувально-діагностичний комплекс, їх стан задовільний.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що можливою причиною захворювання послужило вживання страв, що були приготовлені персоналом харчоблоку дитсадка з порушенням правил особистої гігієни.

Постановою головного санітарного лікаря Макіївки робота дитсадка припинена.

До розслідування ситуації залучені фахівці облСЕС і облуправління охорони здоров`я. Можливі шляхи і чинники виникнення і передачі захворювання встановлюються.