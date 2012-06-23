Азаров дав інтерв'ю Першому російському телеканалу
00:19, 23 червня 2012Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав інтерв'ю Першому російському телеканалу.
Російський тележурналіст Володимир Познер і прем`єр-міністр України Микола Азаров у Києві, 22 червня 2012 р.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав інтерв'ю Першому російському телеканалу.
Як повідомляється на сайті М.Азарова, інтерв'ю вийде в ефірі програми «Познер» у понеділок, 25 червня, о 23.00 (за київським часом).
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Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві під головуванням прем'єр-міністрів України та Росії Миколи Азарова і Дмитра Медведєва пройде засідання міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, в ході якого буде розглянуто широкий спектр питань двостороннього співробітництва.
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