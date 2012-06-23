Верховна Рада додала грошей розвідникам

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 366 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є забезпечення реорганізації та доукомплектування підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

На 1 квітня 2012 року фактична укомплектованість підрозділів Служби зовнішньої розвідки становила 79,3% від затвердженої законом (4350 осіб). Некомплект становить 899 осіб.

У зв’язку з цим пропонується внести зміни до державного бюджету на 2012 рік та збільшити видатки із загального фонду для Служби зовнішньої розвідки (КПКВК 6621010 "Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном") на грошове забезпечення військовослужбовців з нарахуваннями на суму 47 млн грн за рахунок перевиконання надходжень до загального фонду державного бюджету від ввізного мита (ККД 150100).

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Заступник голови ВР Микола Томенко висловив стурбованість з приводу того, що через народних депутатів (даний законопроект вніс на розгляд ВР депутат від Партії регіонів Юрій Каракай – УНІАН) виправляються помилки уряду.

За його словами, експерти зазначають, що даний законопроект передбачає виділення коштів для створення окремого підрозділу у Службі внутрішньої розвідки, «який буде за опозицією слідкувати під час виборчої кампанії».

М.Томенко виступив категорично проти ухвалення такого рішення і внесення змін до бюджету через народних депутатів.