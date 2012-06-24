Батько вбив і спалив свою 8-місячну дитину

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника Шосткінського міжрайонного прокурора Олега Ткаленка, ця трагедія сталася в одному із сіл області.

До міліції надійшло повідомлення, що в багатодітній родині викрадено восьмимісячну дитину. Оперативна група терміново виїхала на місце події.

Було проведено першочергові слідчі дії. Та згодом слідчі взяли під сумнів факт викрадення, адже речей немовляти в будинку не знайшли, і їжа для неї теж була відсутня. У результаті ретельних пошуків справу було розкрито, зазначив правоохоронець.

З’ясувалося, що дитина з’явилася на світ раніше визначеного терміну, завдала чимало клопоту лікарям, але вони виходили маля, підлікували і віддали батькам. Натомість, ті позбавили дитину життя і спалили тільце в лісосмузі. Закопавши рештки, повернулися додому, а потім написали заяву до міліції про нібито викрадення немовляти.

«Докази вище зазначеному слідчими знайдено і достовірність їх беззаперечна. Батько зізнався у вчиненому. Було проведено відтворення обставин тієї страшної події і знайдено знівечене тільце немовляти. За фактом тепер уже вбивства (а не викрадення) порушено кримінальну справа за п. 2 частини 2 ст. 115 Кримінального кодексу України», - повідомив заступник прокурора.

За його словами, зловмисника заарештовано, проводяться слідчі дії.