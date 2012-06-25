У Києві начальниця-податківець вимагала $3 тисячі хабара
10:31, 25 червня 2012Суспільство
1420 0
У Києві викрито начальника управління районної Державної податкової інспекції, яка вимагала та отримала 3 тисячі доларів хабара.
|Прокуратура порушила справу
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter