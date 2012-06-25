У Києві начальниця-податківець вимагала $3 тисячі хабара

Гроші жінка вимагала від представника товариства з обмеженою відповідальністю за видачу свідоцтва платника податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.