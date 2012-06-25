27 червня (середа) 2012 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ХТО СТАНЕ ГОСПОДАРЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ?»



Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

• Аналіз земельної реформи в Україні: переваги та недоліки.

• Оцінка сільськогосподарського потенціалу України.

• Які можливі наслідки відкриття ринку землі в Україні?

• Аналіз європейського досвіду відкриття ринку землі.

• До чого призведе введення в дію закону про розмежування земель державної та комунальної власності, прийнятого Верховною Радою 21 червня 2012 року?

Учасники круглого столу:

1. СЕРГІЙ СВЯТКО - директор Всеукраїнського агентства «Страхування і кредит»

2. ОЛЕНА БОРОДІНА - заввідділом економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України

3. ВІКТОР МАТЧУК - народний депутат України («Наша Україна»)

4. ЄВГЕН ЦАРЬКОВ - народний депутат України (КПУ)

5. ЛЮДМИЛА СУПРУН - голова Народно-демократичної партії, екс-голова Державного агентства з інвестицій та інновацій

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