В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто стане господарем української землі?»
27 червня (середа) 2012 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ХТО СТАНЕ ГОСПОДАРЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
• Аналіз земельної реформи в Україні: переваги та недоліки.
• Оцінка сільськогосподарського потенціалу України.
• Які можливі наслідки відкриття ринку землі в Україні?
• Аналіз європейського досвіду відкриття ринку землі.
• До чого призведе введення в дію закону про розмежування земель державної та комунальної власності, прийнятого Верховною Радою 21 червня 2012 року?
Учасники круглого столу:
1. СЕРГІЙ СВЯТКО - директор Всеукраїнського агентства «Страхування і кредит»
2. ОЛЕНА БОРОДІНА - заввідділом економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України
3. ВІКТОР МАТЧУК - народний депутат України («Наша Україна»)
4. ЄВГЕН ЦАРЬКОВ - народний депутат України (КПУ)
5. ЛЮДМИЛА СУПРУН - голова Народно-демократичної партії, екс-голова Державного агентства з інвестицій та інновацій
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