Завтра в Україні - до 34°
12:52, 01 липня 2012Суспільство
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Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму вдень місцями короткочасні дощі, грози.
|Завтра дощі очікуються лише у Криму
Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті подекуди 18-21°; вдень 25-30°, у західних та Одеській областях місцями 31-34°, у Карпатах і горах Криму 19-24°.
У Київській області у понеділок очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-24°, біля Євпаторії, Феодосії 16-17°; у Дніпрі біля Києва 22°.
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