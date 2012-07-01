Завтра в Україні - до 34°

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на сході та півдні північно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті подекуди 18-21°; вдень 25-30°, у західних та Одеській областях місцями 31-34°, у Карпатах і горах Криму 19-24°.

У Київській області у понеділок очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-24°, біля Євпаторії, Феодосії 16-17°; у Дніпрі біля Києва 22°.