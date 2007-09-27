У Києві порушено кримінальну справу проти бізнесменів, які нагріли руки на 11,5 млн

У Києві порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб приватного підприємства, які ошукали інвесторів на суму понад 11,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисники упродовж 2004-2005 років, під приводом інвестування будівництва житлових будинків у столиці, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. У подальшому вони використали ці кошти на господарську діяльність підприємства.

Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.190 та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (шахрайство та зловживання владою або службовим становищем).