У Києві порушено кримінальну справу проти бізнесменів, які нагріли руки на 11,5 млн
10:44, 27 вересня 2007Суспільство
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Кошти пішли у справу
У Києві порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб приватного підприємства, які ошукали інвесторів на суму понад 11,5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисники упродовж 2004-2005 років, під приводом інвестування будівництва житлових будинків у столиці, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. У подальшому вони використали ці кошти на господарську діяльність підприємства.
Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.190 та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (шахрайство та зловживання владою або службовим становищем).
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