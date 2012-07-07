Шестеро постраждалих у ДТП на Чернігівщині росіян - у тяжкому стані

Шестеро постраждалих у ДТП на Чернігівщині росіян перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради, запевнивши, що постраждалим надається вся необхідна допомога.

"Постраждалі перебувають в обласній лікарні та міській лікарні №2, усім надається необхідна допомога, ситуація під контролем", - сказала заступник начальника Управління Ольга Малець.

Переважна більшість постраждалих перебувають у міській лікарні №2, четверо осіб – у нейрохірургічному та ортопедичному відділеннях обласної лікарні. Стан шести постраждалих медики називають тяжким. У міській лікарні №2 четверо постраждалих перебувають у реанімації, в обласній лікарні – двоє.

О.Малець також уточнила, що найближчим часом до Чернігова мають прибути столичні медики – нейрохірурги та хірурги, група з 8 фахівців, направлених Міністерством охорони здоров'я України.

Загалом, внаслідок ДТП пасажири російського автобуса отримали різноманітні травми – черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої хребта і грудної клітки, переломи ребер тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, поблизу Чернігова на автодорозі між населеними пунктами Топчіївка-Красне перекинувся автобус "Scania", який рухався з населеного пункту Великі Луки Псковської області Російської Федерації у напрямку м. Києва.

В автобусі були 2 водії та 41 пасажир – паломники направлялися до Почаївської лаври. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 14 пасажирів, 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях Чернігова. Попередньою причиною аварії на Чернігівщині називають людський фактор – водій заснув за кермом.

До ліквідації наслідків аварії залучено сили та особовий склад ДАІ в Чернігівській області, Територіального управління МНС України в Чернігівській області та 11 бригад швидкої медичної допомоги (м. Чернігів).

Для розслідування ДТП утворено державну комісію.