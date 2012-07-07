Розбите вікно в Hyundai оцінили в 20 тисяч

Вчора, 6 липня, в 22:45 на перегоні Фенольна - Петруньки під час руху поїзда № 151 «Український експрес» сполученням Київ - Донецьк було розбито вікно в одному з пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. За попередніми оцінками, збиток перевищує 20 тис гривень.

Залізничники попереджають, що подібні вчинки створюють загрозу життю і здоров'ю пасажирів і тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Зокрема, згідно з Кримінальним кодексом України цей випадок підпадає під статтю 296 «хуліганство» ч.1 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) і карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

За інформацією Донецької залізниці, з метою попередження подібних випадків на ділянках проходження денних експресів організовано «патрулювання представників воєнізованої охорони та транспортної міліції, і будуть встановлюватися системи відеоспостереження».