Злочинець, який напав на вартового, перебуває в реанімації

Невідомий у масці намагався заволодіти його зброєю та проникнути на територію складу інженерних боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Подія сталася близько другої години ночі. Невідома особа у масці, озброєна ножем, вчинила напад на солдата строкової військової служби Вадима Кирилюка. Дистанція не дозволяла застосувати вогнепальну зброю і солдат прийняв єдине правильне рішення - вступив із правопорушником в рукопашний бій, отримавши при цьому поранення руки.

Злочинець спробував утекти. Попереджувальний постріл не зупинив його. Долаючи межу об’єкту, що охоронявся, злочинець отримав травму шиї. Тим часом чатовий оперативно повідомив своїх колег про напад та продовжив охорону об’єкту.

Першим на місце події прибув наряд по полігону, який затримав нападника і передав співробітникам міліції. Порушник, особа якого на даний час встановлюється, перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як важкий.

В.Кирилюку було надано першу медичну допомогу. Зараз він перебуває у військовому госпіталі Хмельницького гарнізону. Стан здоров’я солдата задовільний.

З метою з’ясування причин та обставин нападу призначено службове розслідування.

На місці події працюють правоохоронні органи.