Губернатора непокоїть, що протестувальники не мають біотуалета

Люди, які перебувають в наметах біля ОДА, протестують проти можливості набуття чинності проголосованим у парламенті законом про засади державної мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення поширила прес-служба Чернівецької ОДА.

М.Папієв просить «забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови людям, які перебувають в несанкціоновано встановлених наметах після мітингу 5 липня біля приміщення обласної державної адміністрації».

«За повідомленням місцевої преси, намети належать народному депутату України Геннадію Москалю, проте організатори акції не забезпечили належних умов для перебування людей. Я звернувся до секретаря міської ради з проханням забезпечити учасників акції протесту водою та біотуалетом», - сказав М.Папієв.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня біля Чернівецької ОДА активісти опозиційних партій та об’єднаної опозиції провели мітинг на захист української мови. Після мітингу обласна організація ВО «Свобода» оголосила безстрокову акцію протесту під стінами Чернівецької ОДА.

«Ми виставляємо намети, забезпечимо цілодобове чергування. Протестне наметове містечко стоятиме перед вікнами ОДА доти, доки не будуть задоволені наші вимоги: проведення позачергової сесії Чернівецької обласної ради, під час якої буде засуджено прийняття закону «Про засади державної мовної політики» та ветування Януковичем цього закону, а також проведення дострокових парламентських виборів і імпічмент Президентові», - заявив голова Чернівецької міської організації ВО «Свобода», депутат обласної ради Назар Горук.

6 липня збори депутатів Чернівецької облради вирішили внести до порядку денного наступної сесії питання про висловлення недовіри голові Чернівецької облдержадміністрації М.Папієву та про припинення повноважень голови обласної ради Михайла Гайничеру.

Розглянути це питання опозиція пропонує на наступній сесії, що орієнтовно відбудеться 27 липня.