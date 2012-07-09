Нафтогаз продаватиме альтернативне паливо через власну мережу АЗС

Здійснення намічених планів може дозволити "Нафтогазу" отримати контроль над 11% гуртового та 5% роздрібного ринків моторного палива і знову зробити компанію помітним гравцем на ринку, пише Коммерсант-Україна.

Голова правління "Нафтогазу" Євген Бакулін і гендиректор ТОВ "Азовська нафтова компанія" Андрій Чередников підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким, НАК стане ексклюзивним покупцем всього обсягу вироблених компанією бензинів і дизельного палива.

Продукція "Азовської нафтової компанії" з'явилася на ринку нещодавно і продається під брендом Innovative. Це паливо випускається на збудованому в 2011 році в Маріуполі новому НПЗ потужністю 500 тис. т палива на рік. За словами Череднікова, воно відповідає стандартам "Євро-4" і "Євро-5" і проводиться з газоконденсату і легкої казахської нафти з використанням значної кількості біоетанолу, метанолу та інших добавок. З цієї причини паливо визнане Держкомітетом з питань енергоефективності альтернативним.

Власники підприємства не розголошуються. За словами аналітика консалтингової компанії UPECO Олександра Сіренко, це група донецьких підприємців, які вирішили вкласти близько $ 30-35 млн у будівництво НПЗ в промисловому районі з добре розвиненою транспортною інфраструктурою.

В середньому вартість альтернативного палива, в тому числі і Innovative, на 1-1,5 грн нижча, ніж звичайних нафтопродуктів, відзначає Сіренко.

Радник голови правління "Нафтогазу" Фелікс Луньов каже, що "Нафтогаз" планує продавати це паливо під власним брендом, який буде представлений в найближчий місяць. Потім буде створено мережу брендованих АЗС "Нафтогазу". За його словами, до кінця року до неї увійдуть до 250 власних та джоберських (франчайзингових) заправок. Згодом мережа буде розширена до 300 АЗС.