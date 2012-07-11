В Ужгороді через борги відключають ліхтарі та світлофори

Як повідомив УНІАН генеральний директор ПАТ “Закарпаттяобленерго” Василь Ковач, через заборгованість у 240 тис. грн "у місті були вимкнені всі ліхтарі вуличного освітлення, а світлофори не працюють уже кілька днів".

За словами В.Ковача, для вирішення цього питання він сьогодні зустрічався з міським головою Ужгорода Віктором Погорєловим та головою Закарпатської ОДА Олександром Ледидою.

«Розбираємося. Є варіанти вирішення цієї проблеми. Ми над цим працюємо, бо питання мусимо вирішити», - зазначив він.

Зокрема, як повідомив у свою чергу В.Погорєлов, частину боргу, 47 тис. грн, місто обіцяє виплатити упродовж кількох днів. Іншу частину – згодом. Але коли саме – не уточнив.

Керівник «Закарпаттяобленерго» сказав, що на це погодився і пообіцяв, що вуличне освітлення та світлофори незабаром запрацюють.