Біля метро на Оболоні провалився асфальт

З боку Дрімтауну біля входу в метро "Оболонь" провалився асфальт на глибину близько двох метрів. Про це повідомляє кореспондент "Сегодня".

Навколо все огороджено. Повністю обвалилася доріжка між двома ларьками, кіоски в буквальному сенсі висять над прірвою. Глибина провалу близько двох метрів. Обвалився також асфальт в зеленій зоні і утворилася яма перед сходами в метро. Вхід в метро біля обвалу перегородили

Як повідомляв УНІАН, вчора в Києві поблизу будівлі, розташованої на вул. Хрещатик, 210, також провалився асфальт. Як пояснили в енергопостачальній компанії, провал асфальтового покриття стався у зв'язку з проведенням щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж.