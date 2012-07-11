Харківські медики вимагають від Власенка вибачень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив один із учасників зустрічі, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України з психотерапії Борис Михайлов.

«Одним із результатів цієї зустрічі стала заява Сергія Власенка в інтернет-ресурсі. Я дозволю собі кілька фраз звідти процитувати, тому що вважаю принципово важливим озвучити їх і нашу думку з цього приводу: «Це порушення базового медичного принципу. Ніхто не має права втручатися в лікування пацієнта проти його волі, а тут якісь люди, які раптово занепокоїлися лікуванням Юлії Володимирівни, нехай вони непокояться своїми сім’ями, дружинами, дітьми і не лізуть у питання, до яких їх ніхто не запрошував. Це виглядало дебільно та маразматично, коли зібралися якісь люди, які раптом прийшли до доктора Хамса і почали вчити його життю та задавати йому якісь питання» тощо», - процитував заяву С.Власенка харківський медик.

На думку Б.Михайлова, у словах захисника Ю.Тимошенко містяться прямі образи на адресу харківських медиків, а також погрози їхнім сім’ям.

«Що стосується дебільності, маразматичності – то це пряма образа присутніх, а в їх обличчі усієї медичної спільноти. Я думаю, що медичне товариство відреагує на це вимогою до пана Власенка принести публічні вибачення. Друге, ще більше образливе, заява про те, що ми маємо поклопотатися про свої сім’ї, дружин та дітей. Нехай пан Власенко з цього приводу надасть пояснення, що він мав на увазі», - сказав Б.Михайлов.

Він зазначив, що члени Харківського медичного товариства не мають наміру позиватися до суду на С.Власенка. За словами Б.Михайлова, харківські медики найближчими днями складуть і направлять до захисника лист із відповідними вимогами.

«Протягом кількох днів такого роду лист буде складений, підписаний та направлений офіційними каналами. Це буде лист пану Власенку з проханням, виказаним нами, щодо вибачень, а, по-друге, пояснень з приводу погроз нашим сім’ям», - сказав Б.Михайлов.