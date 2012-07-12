Як передає кореспондент УНІАН, про це свідок Н.Коваль повідомила сьогодні на засіданні Центрального районного суду Миколаєва.

Вона заявила суду, що О.Макар бувала в цьому кафе й зазвичай «поводилася зухвало, нецензурно висловлювалася». «За час моєї роботи вона (Оксана Макар) раз 15 приходила. Не так часто, десь 1-2 рази на місяць», - заявила в суді Н.Коваль.

За словами свідка, «того вечора Оксана пила пиво «Балтика 9», а на прохання Макар купити бутерброд Kpacнoщок відповів дівчині, що вона ще не заробила».

Як повідомила Н.Коваль, «була розмова про інтим» із Є.Kpacнoщокoм, у якій підсудний повідомив, що хлопців буде багато. «Без проблем», - відповіла О.Макар, сказала свідок і додала, що після цієї розмови дівчина і Є.Kpacнoщок пішли з кафе.

Свідок також повідомила, що всі троє підсудних були постійними клієнтами "Рибки", й охарактеризувала їх так: Є.Краснощок - "дещо грубуватий", Максим Присяжнюк - "нормальний", А.Погосян - "взагалі супер".

Суд після перерви продовжить опитувати свідків у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На занедбаному будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощока також звинувачують у діях, передбачених ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).