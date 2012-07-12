МАУ затримала на 11 годин рейс з Лондона з технічних причин

Офіційна інформація про інцидент до сих пір відсутня.

Як стало відомо УНІАН, 11 липня відбулася тривала затримка рейсу PS502 «Лондон-Київ». Літак повинен був приземлитися в аеропорту Бориспіль о 17.40 за київським часом, проте реально шасі літака торкнулися бориспільської землі лише під ранок - 4.50 Першим на сполох вдарили пасажири літака. Один з них - Володимир Кузнецов, зайшов на сторінку МАУ в Facebook і запитав про причини затримки. «Рейс PS502 з Лондона був відкладений з технічних причин. Орієнтовний час відправлення 19:00 за київським часом», - написала компанія у відповідь. Однак і о 19.00 рейс не був відправлений. За інформацією пасажирів, що слідували цим рейсом, рейс був відправлений з Лондона в 1:45 12 липня і прибув до Києва в 4:50. Прокоментувати ситуацію УНІАН попросив прес-службу МАУ. Проте там повідомили, що докладнішу інформацію про інцидент зможуть надати лише до кінця робочого дня, в четвер.

Нагадаємо, на початку літа МАУ попереджала пасажирів про можливе скасування рейсів Київ - Алмати у зв'язку з відсутністю дозволу на виконання польотів з боку авіаційної влади Казахстану. Казахстанська сторона мотивувала відмову у видачі дозволу тим, що МАУ не надала повний пакет необхідних документів. Тоді скасування рейсів вдалося уникнути лише завдяки видачі Казахстаном тимчасового дозволу на польоти МАУ на період Євро-2012. Термін дії дозволу закінчився 10 липня і був тимчасово продовжено на вчорашній рейс. Офіційна інформація про наявність такого дозволу у МАУ на 12 липня поки відсутня.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси в 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.