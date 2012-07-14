Депутати вирішили зберегти унікальний карпатський ландшафт

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів.

Заказник має площу 20 га, він розташованй на території Кам'яницької сільської ради Ужгородського району.

Заходи щодо створення заказника проводилися держуправлінням ОНПС в Закарпатській області на виконання закону «Про природно-заповідний фонд України» та указу Президента України від 14 серпня 2009 р. № 611 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні».

Його створення насамперед передбачає збереження унікального для України типу ландшафтів низкогір’я вулканічної гряди та наразі розглядається як важливий вузол сполучення екомережі Ужгородського району з екомережею Словацької Республіки. Це ділянка розріджених лісових молодняків, підросту природного поновлення та фрагментів сінокісних лук розташована на окраїні села Кам'яниця. З півночі та заходу урочище оточене буковим та дубово-буковим лісовим масивом Ужгородського держлісгоспу. Південною межею є лінія підніжжя, де пагорб плавно переходить в рівнинну частину Ужанської долини.