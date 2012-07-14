Мадонні в Києві подарують вишиванку (фото)
16:36, 14 липня 2012Суспільство
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У Києві вибрали вишиванку для Мадонни з попередньо визначених інтернет-голосуванням 12 робіт-фіналістів.
Вишиванка для Мадонни
Поки дівчата ходили по подіуму, а глядачі ворожили, яке ж з убрань незабаром поповнить гардероб самої Мадонни, члени журі - голосували, пише Сегодня.
У суддівський корпус потрапили Фагот з ТНМК, DJ Паша, ресторатор Микола Тищенко, організатор концерту MDNA Микола Ісидорів, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук.
У підсумку в конкурсі перемогла робота модельєра Олени Буреніної, її вишиванка потрапить прямо в руки Мадонни. Всі інші наряди-фіналісти будуть представлені в жовтні на Ukrainian Fashion Week.
Вишиванки-фіналістки покажуть на Ukrainian Fashion Week
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