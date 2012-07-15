У спеку українцям на роботі мають забезпечити душ та холодні напої

Ідеальне робоче місце існує на папері чиновників: там "прописана" прохолода, можливість прийняти душ та носити сонцезахисні окуляри, йдеться в сюжеті ТСН.

Відповідно до санітарних вимог, у спекотну погоду роботодавці повинні створити умови праці – встановити кондиціонери, вентилятори, вікна з тонованим склом та завіси на будинках. А якщо робоче місце надворі – забезпечити спецодяг, головні убори, сонцезахисні окуляри, душ, холодні напої та навіть щогодинні перерви.

За словами заступника санітарного лікаря столиці, хто того всього не має – може сміливо скаржитися на своє керівництво до МОЗ, СЕС, профспілок і служби охорони праці. Пояснює: цього літа до санепідемслужби уже звернулося 55 незадоволених умовами праці. Утім, нікого за підсумками таких звернень так і не покарали. Адже згідно із законодавством, фахівці СЕС зобов`язані повідомляти роботодавця про відвідини за 10 днів. І до візиту санітарної служби усі незручності кудись зникали.