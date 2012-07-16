Підозрюваного у розстрілі сім'ї підприємця відпустили на підписку про невиїзд

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури області Тетяна Гоша, цього затриманого звільнено з-під варти через клопотання жителів села, у якому він проживає, та інші обставини. У чоловіка правоохоронці взяли підписку про невиїзд.

"Жителі села, у якому проживає один із затриманих, наполягають на тому, що їхній односелець не причетний до скоєння злочину", - сказала Т.Гоша.

Вона додала, що прокуратура проводить перевірку законності затримання усіх підозрюваних у скоєнні вбивства.

"Що стосується безпосереднього організатора та виконавця, то причетність до злочину слідством доведена, вони перебувають під вартою. Проведення досудового слідства і надалі перебуває на контролі прокуратури області",- зазначила керівник прес-служби відомства.

Як повідомлялося, 1 липня вранці у Житомирі невідомі розстріляли родину приватного підприємця.

Загинули 50-річна дружина та 6-річний онук. 27-річну доньку підприємця було госпіталізовано. Самого господаря у той час не було вдома.

Слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітньої дитини), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За підозрою у скоєнні вбивства було затримано трьох осіб.