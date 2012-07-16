В Енергодарі пролунав вибух у будівлі міліції та податкової

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС у Запорізькій області, «вибух у приміщенні будівлі, розташованій за адресою м. Енергодар, проспект Будівельників, 17, стався напередодні – 15 липня».

«За попередніми даними, вибухнула каністра з горючою сумішшю (можливо, з розчинником) місткістю 15-20 літрів. У результаті події постраждав 26-річний чоловік, якого з опіками 2-го і 3-го ступеня тяжкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Енергодарської лікарні № 1», - повідомили в УМНС, відзначивши, що стан постраждалого кваліфікується медиками як «тяжкий».

Будівля, в якій стався вибух з подальшим загорянням, – 5-поверхівка, частина приміщень якої є житловими, ще частину займають установи і організації, серед яких Енергодарський міськвідділ міліції і державна податкова інспекція в м. Енергодар.

Офіційної інформації про те, в чиєму приміщенні стався вибух і про особу постраждалого, правоохоронці, поки не надають, встановлюючи обставини і причини події.