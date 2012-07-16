Захисники української мови мають намір голодувати "до останньої карети швидкої"

Захисники української мови, які голодують у центрі Києва, не мають наміру згортати свою акцію і будуть голодувати до кінця. Як повідомляє Комерсант-Україна, тим самим вони відповіли відмовою на заклик об'єднаної опозиції припинити голодування і "готуватися до боротьби за Україну, яка розпочнеться восени".

Політики спробували згладити конфлікт і запевнили, що готові співпрацювати з опозиційною молоддю, зазначивши, що вони переслідують спільну мету - позбавити Україну Віктора Януковича.

Практично всі, хто голодує біля Українського дому, відповіли відмовою на заклики представників опозиції. "Голодування триватиме в будь-якому випадку. Опозиція працює тільки на осінні вибори, а ми хочемо змінити країну. Якщо вони (представники об'єднаної опозиції) хочуть міняти її разом з нами, то хай не радять нам, що робити, а приєднуються до акції", - заявив один із координаторів акції, поет Віталій Селик. За його словами, активісти будуть продовжувати голодування, "поки не приїде остання карета швидкої допомоги".

Як повідомляв УНІАН, об’єднана опозиція "Батьківщина" закликала громадських активістів, які беруть участь у "мовній" акції біля «Українського дому», припинити голодування та приєднатися до акції "Україна проти Януковича".

В опозиції вважають, що для нинішньої влади життя людини не є цінністю. "А чиясь смерть не зменшить його патологічної жадоби до збагачення і не внесе жодних коректив в напружений бізнес-план цього так званого президента. Це мають усвідомити і самі голодуючі, і їхні батьки", - пояснили в прес-службі.