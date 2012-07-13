Об'єднана опозиція закликає захисників мови припинити голодувати

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об’єднаної опозиції "Батьківщина".

"Об'єднана опозиція "Батьківщина" цінує громадянську мужність учасників голодування, солідарна з ними і готова надавати їм надалі будь-яку допомогу. Однак з огляду на погіршення здоров’я голодуючих та безпосередню загрозу їхньому життю "Батьківщина" закликає громадських активістів припинити голодування, яке вони проводять на знак протесту проти мовного законопроекту", - йдеться у повідомленні прес-служби.

В опозиції вважають, що для нинішньої влади життя людини не є цінністю. "А чиясь смерть не зменшить його патологічної жадоби до збагачення і не внесе жодних коректив в напружений бізнес-план цього так званого президента. Це мають усвідомити і самі голодуючі, і їхні батьки", - пояснюють в прес-службі.

Об'єднана опозиція переконана, що голодування під «Українським домом» виконало свою місію. "Спільними діями громадськість, об’єднана опозиція "Батьківщина", "Свобода" та інші опозиційні сили примусили голову Верховної Ради відмовитися від підписання так званого закону. Його не направлено Президенту, і він не набув чинності", - йдеться у повідомленні.

Водночас в опозиції вважають це тактичним успіхом, який все ж так не ліквідує загрози для української мови.

"Дамоклів меч висітиме над нею доти, доки при владі залишатиметься Янукович – ідейний натхненник і головнокомандувач хрестового походу проти української мови. Саме тому Об’єднана опозиція "Батьківщина" розширює "мовний протест" і започатковує широкий рух "Україна проти Януковича". Він стартує вже в понеділок, і "Батьківщина" закликає учасників голодування приєднуватися до цього руху. Ці молоді люди, очевидно, не хотіли йти в політику, але політика вже сама прийшла за ними", - наголошує прес-служба опозиції.