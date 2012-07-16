ЗМІ: Бізнесмен подарував дочці ресторан на території Києво-Печерської лаври (фото)

19:28, 16 липня 2012
Суспільство
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На день Івана Купала бізнесмен і голова партії "Віче" Ігор Дідковський подарував своїй доньці власний ресторан на території Києво-Печерської лаври, поруч з музеєм Івана Гончара.

Ресторан у Лаврі обійшовся всього у 1,2 млн грн, Фото restoran.ua

Про це повідомляє ТСН.

Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча поцікавилась у бізнесмена, чи не користувався він, часом, адмінресурсом.

"Ніхто мені не допомагав. Я створив піклувальну раду… Навіть для національного музею отримати землю – це неможливо", - сказав Дідковський.

На запитання ж, а чи легко отримати землю під ресторан на території Лаври, Дідковський відповів: "Під рестораном землі немає. Ресторан є елементом музею, і закон "Про музеї та музейну справу", глава 13, каже про рекреаційну зону музею".

Такий подарунок для дочки коштував, за словами бізнесмена, дешево, всього 1 млн 200 тис. грн.

Дідковський - власник найбільшої колекції скіфського золота, оціненої Дойчбанком у 18 млрд євро.

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