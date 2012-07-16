ЗМІ: Бізнесмен подарував дочці ресторан на території Києво-Печерської лаври (фото)
На день Івана Купала бізнесмен і голова партії "Віче" Ігор Дідковський подарував своїй доньці власний ресторан на території Києво-Печерської лаври, поруч з музеєм Івана Гончара.
Про це повідомляє ТСН.
Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча поцікавилась у бізнесмена, чи не користувався він, часом, адмінресурсом.
"Ніхто мені не допомагав. Я створив піклувальну раду… Навіть для національного музею отримати землю – це неможливо", - сказав Дідковський.
На запитання ж, а чи легко отримати землю під ресторан на території Лаври, Дідковський відповів: "Під рестораном землі немає. Ресторан є елементом музею, і закон "Про музеї та музейну справу", глава 13, каже про рекреаційну зону музею".
Такий подарунок для дочки коштував, за словами бізнесмена, дешево, всього 1 млн 200 тис. грн.
Дідковський - власник найбільшої колекції скіфського золота, оціненої Дойчбанком у 18 млрд євро.