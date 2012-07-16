Опора: На Сумщині лікарів заганяють у ПР

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Громадянської мережі «Опора» в Сумській області Ірина Стегній.

За її словами, як дізнався активіст мережі в одного з працівників Роменської центральної лікарні, медичних працівників не питали згоди на вступ до партії.

«Нещодавно працівника запросили до кабінету головного лікаря, не пояснивши навіщо. У кабінеті головний лікар Валентина Гунькова дала заяву зі словами: «Ось заповніть це, всі подробиці вам розкажуть співробітники». Дана пропозиція звучала скоріше як наказ, ніж як пропозиція. Потім колеги розповіли, що це заява про вступ до Партії регіонів і, крім заяви, потрібно зробити 2 фото у конкретного фотографа (12 грн) та здати по 14 грн невідомо на які потреби», - сказала І.Стегній.

Вона також повідомила, що через декілька днів після цього головний лікар наказала всім медпрацівникам зібратися в актовій залі обов'язково у робочому одязі. Відбулися збори, на яких мер міста, голова місцевого осередку Партії регіонів Микола Калашник вручив членські квитки працівникам, зазначивши, що сьогодні для них відбулася урочиста подія і партія їм вдячна за такий колективний вступ. Також лікарям розповіли, що генеральний директор ТОВ «Роменський завод продтоварів» та ймовірний кандидат у народні депутати по цьому округу від Партії регіонів Олександр Саєнко багато робить для міста і лікарні зокрема, так, найближчим часом за його участі заплановано придбання нового обладнання для лікарні. Після зборів стало відомо, що щомісяця нові члени партії зобов'язані сплачувати членські внески у розмірі 3 грн.

Працівник лікарні повідомив «Опорі», що лікарі бояться втратити роботу, тому й погодилися вступити до лав Партії регіонів. На питання громадського спостерігача, чи збирається він голосувати на парламентських виборах за Партію регіонів та О.Саєнка, працівник лікарні дав негативну відповідь.

І.Стегній звернулася по коментар до представників лікарні й місцевого осередку партії.

«На жаль, до головного лікаря Валентини Гунькової додзвонитися не вдалося – у приймальні постійно відповідали, що її немає на місці. Зрештою до слухавки підійшла заступник лікаря по медичній частині Лариса Жидкова, яка досить емоційно запевнила, що в лікарні на цих людей не тиснули: «Дорослі люди пишуть своєю рукою заяву. Вони ж своєю рукою пишуть - не моєю, не Валентини Василівни. Я особисто не в Партії регіонів. Так про що тут говорить? Інша тисяча теж не в Партії регіонів (в лікарні, за її словами, працює 1047 осіб). Хто хотів – той вступав, хто не хотів – не вступав. Це особиста думка кожного, а тим більше політична думка, я так думаю, і кожна людина має на це право. Не знає про тиск на працівників лікарні і заступник голови міського осередку Партії регіонів Яків Зубан. Він відмовився коментувати ситуацію телефоном, заявивши, що зробить це лише при особистій зустрічі з тією людиною, яка скаржилася», - повідомила І.Стегній.

За її словами, Громадянська мережа «Опора» вбачає в цій ситуації ознаки використання інституційного адміністративного ресурсу, що є порушенням демократичних процедур проведення виборів.