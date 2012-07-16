Мер-шкідник попався на дезінфекції: справа за розтрату 866 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Міського голову Гайсина, головного санітарного лікаря, начальника одного із комунальних підприємств та підприємця звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.

За даними прокуратури, чиновник, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищезгаданими посадовцями, одноособово підписував завідомо неправдиві договори та акти виконаних робіт щодо проведення дезінфекції та дератизації у п'яти дитсадках Гайсина та в підвалах багатоповерхових будинків, які насправді не проводились. Збитки міського бюджету при цьому становлять 866 696,8 грн.