Мер-шкідник попався на дезінфекції: справа за розтрату 866 тисяч
21:37, 16 липня 2012Суспільство
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Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу стосовно Гайсинського міського голови.
Дезінфекторам платили, а вони не приходили
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Міського голову Гайсина, головного санітарного лікаря, начальника одного із комунальних підприємств та підприємця звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.
За даними прокуратури, чиновник, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищезгаданими посадовцями, одноособово підписував завідомо неправдиві договори та акти виконаних робіт щодо проведення дезінфекції та дератизації у п'яти дитсадках Гайсина та в підвалах багатоповерхових будинків, які насправді не проводились. Збитки міського бюджету при цьому становлять 866 696,8 грн.
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