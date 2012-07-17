Головній вулиці Олександрівської слобідки повернули стару назву

Як повідомляє прес-служба голови постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, Комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА підтримала відповідне звернення комісії Київради.

«Повернення вулицям історичних назв – важлива місія незалежної України, і там, де це можна зробити, робити це необхідно. Незважаючи на те, що назва вулиці Преображенська мала релігійний характер (на честь свята Преображення Господнього), до 1975 року навіть радянська влада не наважилась її перейменовувати. Тому вулиця, перейменована на честь Івана Клименка, відносно недовго носила цю назву», - зазначив О.Бригинець.

*** Вулиця Преображенська – вулиця в Солом’янському районі Києва, місцевість - Олександрівська Слобідка. Сформувалась на початку ХХ століття як центральна вулиця поселення Олександрівська Слобідка, спочатку була безіменною, не пізніше, 1912 року, отримала назву Преображенська.

1975 року вулицю назвали на честь Героя Радянського Союзу Івана Клименка.