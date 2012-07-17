Приватні "швидкі" відмовляються їхати до учасників голодування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Минулого тижня на прохання представників Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» «швидка допомога» клініки «Медіком» кілька разів обстежувала учасників голодування. На початку тижня було оглянуто 6 осіб, які погодилися пройти медичне обстеження. Було проведено загальний огляд, голодувальникам зробили кардіограми та надали рекомендації. 13 липня було проведено ще одне обстеження, в ході якого оглянуто 12 учасників голодування.

Сьогодні представники опозиції вкотре звернулися до клініки «Медіком». О 14.20 вони подзвонили до «Медікому» за тел. 503-00-00 із проханням відправити «швидку» для огляду голодувальників біля Українського дому. Почувши про мету виклику, оператор «Медікому» відразу відповіла, що дві карети «швидкої» перебувають за межами Києва, а одну, яка залишилася, не можуть надати, адже вона забезпечує усе місто.

Після цього представники опозиції зателефонували до клініки «Борис» (тел. 238-00-00). Щойно працівник клініки почула, що «швидку» викликають до голодувальників, повідомила, що для виклику до Українського дому необхідно звернутися до головного лікаря, і надала телефон: 502-80-40. За вказаним телефоном відповіли, що головлікаря немає на місці, а щоб викликати «швидку» до голодувальників, необхідно написати на її ім’я офіційного листа.

Не погодилися виїхати на огляд голодувальників до Українського дому також «швидкі» клінік «Добробут», «Євролаб» та «Айболить». Усі вони радили звернутися до інших служб невідкладної допомоги.

Представники опозиції спробували викликати «швидку» «Медікому» близько 21.00. Втім диспетчер знову відповіла, що можливості надати машину в клініки немає. Вона також відмовилася взяти замовлення на час, коли машина буде вільна, наприклад, уночі або завтра зранку.

Із джерел Міністерства охорони здоров’я партії стало відомо, що комерційним службам «швидкої допомоги» надійшла вказівка «згори» не виїжджати на виклики до голодувальників біля Українського дому.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні. Ухвалений закон, котрий набуде чинності у разі підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля Українського дому було оголошено безстрокове голодування проти мовного закону. Учасники акції на захист української мови заявили, що залишатимуться там до скасування прийнятого парламентом мовного закону.

Раніше «швидка» госпіталізувала чотирьох голодувальників.