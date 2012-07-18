В приміщенні ЦВК відбудеться «Другий Всеукраїнський з’їзд споживачів фінансових послуг».

20 липня 2012 року в приміщенні Київської облдержадміністрації (ЦВК) відбудеться

«Другий Всеукраїнський з’їзд споживачів фінансових послуг».

(За ініціативою громадських правозахисних організацій)

12 млн. осіб в Україні мають банківський кредит або депозит.

Обсяг проблемних кредитів перевищує 70 млрд. грн.

1,5 мільйони членів кредитних спілок не мають гарантій повернення внесків.

Чи потрібен правовий захист держави споживачам фінансових послуг?

Де межа законності у діяльності колекторських компаній?

Діалог та співпраця фінспоживачів, регуляторів та всіх учасників фінансових ринків – основа довіри та сталого розвитку фінансового сектору країни.

Метою з’їзду є сприяння створенню єдиної державної політики та системи захисту прав споживачів фінансових послуг, а також встановлення конструктивного діалогу між органами державної влади та громадськими організаціями України, зусилля яких спрямовані на захист прав споживачів фінансових послуг.

У роботі з’їзду буде представлений проект закону щодо гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки (реєстр. № 10519), а також розглянута Програма діяльності Федерації споживачів фінансових послуг, яка є спілкою більш ніж 200 громадських об’єднань, що охоплюють близько 1,5 млн. споживачів фінансових послуг.

Серед запрошених – народні депутати, Голова НБУ, Міністр фінансів України, Міністр соціальної політики, керівники Нацфінпослуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представники ринків фінансових послуг тощо.

Формат з’їзду – одноденний, під час проведення якого відбудеться вихід до преси.

Початок з’їзду – об 11.00.

Для акредитації представників преси та більш детальної інформації про з’їзд, будь ласка, зв’яжіться з Оргкомітетом: + 38 (044) 353-07-82, (067) 166-65-66 (Алла) або надсилайте запит: office@finnet.info