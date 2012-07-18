Помер чоловік, побитий сільським головою

Про це повідомив УНІАН начальник слідчого управління УМВС України в Житомирській області Василь Дячук.

«При таких обставинах в день смерті потерпілого кримінальну справу, порушену за фактом, було перекваліфіковано з ч.1 на ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Слідче управління УМВС України в області прийняло справу до свого провадження. В рамках розслідування тривають експертизи, за результатами яких будуть з'ясовані обставини і причини, які призвели до трагедії», - сказав В.Дячук.

Як повідомили у прес-службі УМВС, згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть 31-річного чоловіка настала в результаті закритої черепно-мозкової і лицьової травм.

"Якщо буде встановлено причетність до злочину сільського голови, як стверджують місцеві жителі, матеріали кримінальної справи, згідно з чинним законодавством, в найкоротші терміни будуть передані в обласну прокуратуру для прийняття рішення про порушення кримінальної справи щодо конкретної особи", - додав В.Дячук.

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Як повідомлялося, молодий чоловік потрапив у лікарню після конфлікту із сільським головою с. Городище Черняхівського району з 8 на 9 липня.

Місцеві ЗМІ зазначали, що односельчани тривожаться за долю потерпілого і побоюються, що сільський голова може уникнути покарання.

Черняхівським районним відділом УМВС України в області за даним фактом було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

17 липня чоловік помер у лікарні.

Прокуратура Житомирської області повідомила, що «посилила нагляд за розслідуванням кримінальної справи щодо завдання тяжких травм жителю села Городище Черняхівського району. Зокрема, прокуратурою області з метою підвищення ефективності досудового слідства в цій справі вжито додаткових заходів».