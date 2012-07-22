Під Херсоном бус протаранив в лоб автобус з білорусами: 35 госпіталізованих
У Херсонській області у ДТП постраждали 32 громадян Білорусі.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 21 липня о 23:40 у Каланчацькому районі Херсонської області на 105-у км автошляху Сімферополь-Херсон сталося лобове зіткнення вантажного мікроавтобуса „Ford Transit” та пасажирського автобуса „Cetra” (Республіка Білорусь), який перевозив 46 громадян Білорусі з смт Чорноморське (АР Крим) до м. Мінськ.
Унаслідок зіткнення автобус „Cetra” перекинувся на проїжджу частину, де зіштовхнувся з автомобілем „Лада Калина” та з іншим вантажним мікроавтобусом „Ford Transit”.
У результаті дорожньо-транспортної події до лікарень Херсонської області та АР Крим госпіталізовано 35 осіб, в тому числі 32 громадянина Білорусії. 4 особи перебувають у тяжкому стані.
Причина дорожньо-транспортної події встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.