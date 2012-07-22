Українська Вікіпедія перетнула позначку у 10 мільйонів редагувань

Відомо, що це відбулось у статті Друга світова війна, а саме десятимільйонне редагування стосувалось косметичних змін у посиланнях на інші мовні розділи Вікіпедії, чим займаються спеціально розроблені програми роботи для автоматизації процесу додавання міжмовних посилань, повідомила прес-служба організації.

Українська Вікіпедія посідає 14 місце за кількістю статей серед усіх мовних розділів Вікіпедії, маючи більше 390 тисяч статей. В ній зареєстровано більше 140 тисяч користувачів, але лише близько 2 тисяч з них є активними, тобто здійснили протягом місяця щонайменше одне редагування. Водночас, українська Вікіпедія за кількістю редагувань посідає 21 місце, поступаючись низці мовних розділів, які мають меншу кількість статей, аніж україномовний розділ всесвітньовідомої інтернет-енциклопедії.

Наразі україномовна Вікіпедія наближається до позначки у 400 тисяч статей.