Шанувальники Ступки несуть квіти до театру Франка

Шанувальники несуть квіти до театру імені Івана Франка в Києві на знак прощання з видатним актором Богданом Ступкою, передає РІА «Новости».

Біля входу в театр встановлено столик з портретом актора, лежать букети квітів, стоять запалені свічки.

"Ми дізналися, що сьогодні Богдан Ступка пішов з життя, і одразу вирішили прийти сюди. Це один з наших улюблених акторів. Дуже шкода, що його більше немає з нами", - сказала журналістам одна з шанувальниць.

Серед тих, хто прийшов до театру, не тільки кияни, а й жителі інших міст.

Трупа театру зараз перебуває у відпустці, про що свідчить оголошення, вивішене на дверях. Відкриття дев'яносто третього театрального сезону має відбутися 18 вересня, але театр готують до церемонії прощання з актором, яка пройде у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому була зроблена операція на серці.

Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з видатним актором буде проходити у вівторок на сцені театру імені І.Франка.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999 - 2001), Герой України (2011).

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста фільмах.