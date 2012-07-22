Рената Літвінова: Працювати зі Ступкою було одне задоволення

Про це в коментарі УНІАН сказала російська актриса і режисер Рената Літвінова.

«Це велика печаль, я вже про це знаю. Він був видатним актором. Я дуже сумую. Він був великим актором і дуже шкода, що ми його втратили. Мені було з ним працювати - одне задоволення. Його дуже любила Кіра Георгіївна (режисер Кіра Муратова - УНІАН). Я можу сказати, щоб його сім'я трималася. Це звичайно велика печаль», - сказала Р.Літвінова.

Нагадаємо, що Р.Літвінова знімалася з Б.Ступкою у фільмі К.Муратової «Два в одному».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому була зроблена операція на серці.

Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з актором відбудеться у вівторок в театрі ім.І.Франка.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999 - 2001), Герой України (2011).

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся в близько ста фільмах.