У Львові перекинувся автобус: 6 пасажирів - у лікарні

16:58, 23 липня 2012
Суспільство
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За попередніми даними, подія сталася внаслідок технічної несправності.

У Львові перекинувся автобус, травмовано 7 осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні о 6.46 до МНС надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Сихівській, 1 перекинувся автобус «Еталон».

На момент аварії в автобусі перебувало 20 пасажирів. 7 осіб було травмовано, 6 з них госпіталізовано до 8-ї міської клінічної лікарні.

 

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