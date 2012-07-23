У Львові перекинувся автобус: 6 пасажирів - у лікарні

У Львові перекинувся автобус, травмовано 7 осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні о 6.46 до МНС надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Сихівській, 1 перекинувся автобус «Еталон».

На момент аварії в автобусі перебувало 20 пасажирів. 7 осіб було травмовано, 6 з них госпіталізовано до 8-ї міської клінічної лікарні.