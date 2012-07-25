Центр Севастополя розчистять від "східного базару"

Більшість їх, як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси і інформації Севастопольської МДА, працюють тут без відповідних дозвільних документів.

Голова міста Володимир Яцуба у відповідь на відповідні скарги севастопольців, спілкуючись з журналістами, озвучив ухвалене рішення: «Торгові точки на площі Нахімова і Графській пристані, які перетворили центральну площу міста на східний базар, були встановлені без дотримання необхідних вимог. Ми провели спільну з УВС перевірку, і встановили винних у подібних порушеннях – їх притягатимуть до відповідальності. Упевнений, що севастопольці, які неодноразово зверталися зі скаргами на ці порушення, схвалять ухвалене рішення», - відзначив В.Яцуба.

Голова виконавчої влади спростував домисли про те, що об'єкти торгівлі нібито прибиратимуться вибірково. «Ніяких «своїх» або «чужих» в цьому питанні бути не може: площа Нахімова, Графська пристань – візитні картки міста, його історичний і культурний центр, і перетворювати його на ринок не можна», - підкреслив він. В.Яцуба не почав говорити, «чому так вийшло – всі ми знаємо, в який час і чому виникли такі стихійні ринки». Але, як сказав він, «зараз у місті є можливість навести лад, створити красу і комфорт для городян і гостей – і завдання виконавчої влади максимально цьому сприяти».