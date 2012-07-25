Попри рекордні ціни збитки аграріїв сягнуть більше 13,5 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у розмові з журналістами директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

За його словами, міністерство провело попередню оцінку втрат виробників унаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов.

«Ми говоримо про те, що такі втрати виробників, за попередніми оцінками, на 19 липня в цілому по Україні становлять 13,6 млрд грн. Це втрати від недобору врожаю по відношенню до минулого року, оцінені в цінах реалізації, які сформувалися на сьогодні», - повідомив С.Кваша.

Він додав, що в південних регіонах недобір зерна (пшениці і ячменю) становить 5,893 млн тонн на суму 10,223 млрд грн. «По кожній області ці втрати різні, але найбільші втрати в Одеській області, Дніпропетровській, Херсонській. Взагалі врожайність зернових в областях південної зони в середньому становить 16,2 ц/га, що на 12 ц/га менше минулого року», - зазначив С.Кваша.

Він висловив сподівання, що зростання цін на зернові на світовому ринку частково зможе компенсувати втрати аграріїв, при цьому додав, що Мінагропрод ініціював ряд програм для підтримки виробників, які постраждали від засухи.

Крім того, Аграрний фонд виступив з ініціативою довести дію форс-мажорних умов у виробництві через оформлення актів у торговельно-промислових палатах і формування певних зон стихійного лиха, як це відбувається зараз у США у кількох штатах. «Цей статус може дати можливість виділення додаткових коштів з резервного або стабілізаційного фондів для покриття збитків, завданих сільськогосподарським виробникам», - зазначив С.Кваша.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зернових і зернобобових культур знизиться на 20% проти минулого року і складе 45,3 млн. тонн. При цьому Укргідрометцентр прогнозує врожай зерна в обсязі 42 млн тонн. Наразі ціни на пшеницю сягнули рекордних показників.